Ким Чен Ын оттолкнул пытавшегося сфотографировать его супругу журналиста

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын оттолнул фотографа, который встал на пути его супруги Ли Соль Чу и жены южнокорейского президента Ким Чжон Сук. Об этом сообщает Fox News.

Reuters

Как отмечается, инцидент произошёл 27 апреля в Доме мира в южной части демилитаризованной зоны. Момент, когда Ким Чен Ын отталкивает фотографа, преградившего путь женщинам и попытавшегося их сфотографировать, попал на видео. 27 апреля сообщалось, что Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились в приграничном пункте Пханмунджом.