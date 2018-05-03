Ким Чен Ын оттолкнул пытавшегося сфотографировать его супругу журналиста
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын оттолнул фотографа, который встал на пути его супруги Ли Соль Чу и жены южнокорейского президента Ким Чжон Сук. Об этом сообщает Fox News.
- Reuters
Как отмечается, инцидент произошёл 27 апреля в Доме мира в южной части демилитаризованной зоны.
Момент, когда Ким Чен Ын отталкивает фотографа, преградившего путь женщинам и попытавшегося их сфотографировать, попал на видео.
27 апреля сообщалось, что Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились в приграничном пункте Пханмунджом.
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