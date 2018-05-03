Ким Чен Ын оттолкнул пытавшегося сфотографировать его супругу журналиста

Короткая ссылка
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын оттолнул фотографа, который встал на пути его супруги Ли Соль Чу и жены южнокорейского президента Ким Чжон Сук. Об этом сообщает Fox News.
Ким Чен Ын оттолкнул пытавшегося сфотографировать его супругу журналиста
  • Reuters

Как отмечается, инцидент произошёл 27 апреля в Доме мира в южной части демилитаризованной зоны.

Момент, когда Ким Чен Ын отталкивает фотографа, преградившего путь женщинам и попытавшегося их сфотографировать, попал на видео.  

27 апреля сообщалось, что Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились в приграничном пункте Пханмунджом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Азия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных