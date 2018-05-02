В МИД Пакистана отметили важность партнёрства с Россией

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Сотрудничество с Россией способствует укреплению мира и стабильности в Азиатском регионе. Об этом говорится в заявлении МИД Пакистана.
В МИД Пакистана отметили важность партнёрства с Россией
  • Reuters

«Долгосрочное многоплановое стратегическое партнёрство двух стран будет взаимовыгодным для наших народов, а также послужит укреплению мира и стабильности в регионе», — отмечается в заявлении ведомства, приуроченном к 70-летию установления дипотношений между Россией и Пакистаном.

Кроме того, в заявлении говорится, что российско-пакистанские отношения динамично развиваются, превращаясь в зрелое партнёрство.

«Наши отношения сегодня характеризуются взаимным доверием, общностью интересов и совпадением мнений по важным региональным и глобальным вопросам», — добавили в МИД. 

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров и его пакистанский коллега Ходжа Мухаммад Асиф обменялись посланиями по случаю 70-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами.

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