В Израиле неизвестный на автомобиле попытался совершить наезд на полицейских

Неизвестный на автомобиле попытался совершить наезд на сотрудников полиции в Иерусалиме, о пострадавших не сообщается.

«Некоторое время назад была совершена попытка наезда на полицейских на перекрестке у Национальной штаб-квартиры израильской полиции. Пострадавших нет», — сообщили в полиции.

Там добавили, что водитель задержан для допроса.

Ранее израильская армия сообщила о нападении двух человек на военнослужащих.