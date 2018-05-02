В Израиле неизвестный на автомобиле попытался совершить наезд на полицейских
Неизвестный на автомобиле попытался совершить наезд на сотрудников полиции в Иерусалиме, о пострадавших не сообщается.
- Reuters
«Некоторое время назад была совершена попытка наезда на полицейских на перекрестке у Национальной штаб-квартиры израильской полиции. Пострадавших нет», — сообщили в полиции.
Там добавили, что водитель задержан для допроса.
Ранее израильская армия сообщила о нападении двух человек на военнослужащих.
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