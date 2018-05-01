СМИ: Американский военный погиб в бою в Афганистане

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Военнослужащий армии США погиб в ходе боевых столкновений на востоке Афганистана.
СМИ: Американский военный погиб в бою в Афганистане
  • © U.S. Army/Spc. Hilda Clayton/Handout via REUTERS

Об этом сообщает 1TV.

По данным телеканала, погибший американец являлся сотрудником секретных служб США. Также отмечается, что ещё один американец получил ранения.

Ранее сообщалось, что в Афганистане при нападении на военный конвой погибли 11 человек.

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