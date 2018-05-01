СМИ: Американский военный погиб в бою в Афганистане

Военнослужащий армии США погиб в ходе боевых столкновений на востоке Афганистана.

Об этом сообщает 1TV.

One U.S. service member killed, another wounded during combat in east Afghanistan: U.S. military — 1TVNewsAF (@1TVNewsAF) 1 мая 2018 г.

По данным телеканала, погибший американец являлся сотрудником секретных служб США. Также отмечается, что ещё один американец получил ранения.

Ранее сообщалось, что в Афганистане при нападении на военный конвой погибли 11 человек.