СМИ: Американский военный погиб в бою в Афганистане
Военнослужащий армии США погиб в ходе боевых столкновений на востоке Афганистана.
- © U.S. Army/Spc. Hilda Clayton/Handout via REUTERS
Об этом сообщает 1TV.
One U.S. service member killed, another wounded during combat in east Afghanistan: U.S. military— 1TVNewsAF (@1TVNewsAF) 1 мая 2018 г.
По данным телеканала, погибший американец являлся сотрудником секретных служб США. Также отмечается, что ещё один американец получил ранения.
Ранее сообщалось, что в Афганистане при нападении на военный конвой погибли 11 человек.
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