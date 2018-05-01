В Пентагоне не наблюдают признаков повышенной боевой готовности КНДР

Соединённые Штаты не наблюдают признаков повышенной боевой готовности КНДР, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

«Конкретно сейчас я могу сказать вам, что мы не наблюдаем признаков или сигналов о повышенной боевой готовности (сил КНДР. — RT) или чего-то подобного. Вы знаете, с обеих сторон довольно спокойно», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Мэттис заявил, что Вашингтон открыт для обсуждения вывода американских войск с Корейского полуострова.