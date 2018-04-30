Путин и Макрон обсудили двусторонние отношения
Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили двусторонние отношения.
- Reuters
«Обсуждались также другие актуальные вопросы международной и двусторонней повестки дня», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Ранее сообщалось, что Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг соглашения по Ирану.
Также французский лидер прокомментировал телефонный разговор.
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