Путин и Макрон обсудили двусторонние отношения

Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили двусторонние отношения.

«Обсуждались также другие актуальные вопросы международной и двусторонней повестки дня», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее сообщалось, что Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг соглашения по Ирану.

Также французский лидер прокомментировал телефонный разговор.