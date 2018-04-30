Макрон прокомментировал телефонный разговор с Путиным

Французский лидер Эммануэль Макрон разместил на своей странице в Twitter видеозапись из самолёта, в ходе которой он звонит президенту России Владимиру Путину для обсуждения ситуации вокруг ядерной сделки с Ираном.

«Провёл телефонный разговор с Владимиром Путиным, чтобы ещё раз оценить ситуацию. Иран никогда не должен владеть ядерным оружием. От этого зависит стабильность в регионе и международная безопасность. Мы работаем над этим так же, как мы должны работать над установлением справедливого мира в Сирии», — написал он под видео.

En ligne avec Vladimir Poutine, pour un nouveau point ensemble. L'Iran ne doit jamais posséder l'arme nucléaire. La stabilité de la région et la sécurité internationale en dépendent. Nous y travaillons, comme nous devons aussi œuvrer pour une paix juste en Syrie. pic.twitter.com/3LJms46XIx — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 30 апреля 2018 г.

Ранее сообщалось, что Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг соглашения по Ирану.

Президент Ирана Хасан Рухани заявил Макрону, что сделка по иранской ядерной программе «не подлежит обсуждению».