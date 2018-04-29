Пушков прокомментировал позицию евротройки по ядерной сделке с Ираном
«Под влиянием Трампа евротройка уже изменила позицию по Ирану и намерена вместе с США предъявить ему новые требования, прежде всего по его ракетной программе. Это ставит под угрозу всю ядерную сделку с Ираном и чревато новым острым кризисом на Среднем Востоке», — написал он на своей странице в Twitter.
Ранее СМИ передавали, что США утвердили с Великобританией, Францией и Германией условия, при которых страна продолжит придерживаться существующего соглашения.
Позднее страны евротройки заявили, что признают: в сделке по ядерной программе Ирана не отражены некоторые «важные элементы».