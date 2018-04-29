В Финляндии полиция задержала двух человек после перестрелки в Лемпяяля

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Сотрудники правоохранительных органов Финляндии задержали двух мужчин 1998 и 1992 годов рождения в связи с перестрелкой в финском муниципалитете Лемпяяля, где злоумышленник открыл огонь по полицейским.

Об этом сообщает Kaleva.

Отмечается, что задержанные находились в одной машине с мужчиной, который начал стрелять в полицейских.

«Причиной ареста является подозрение в совершении преступления, связанного с применением огнестрельного оружия», — указано в материале.

Уточняется, что задержанные покинули машину раньше, чем началась погоня с перестрелкой.

Ранее стало известно, что в финском муниципалитете Лемпяяля злоумышленник открыл стрельбу по полицейским. В результате перестрелки сотрудники полиции получили ранения, а мужчина был убит ответным огнём.

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