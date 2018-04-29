В Финляндии полиция задержала двух человек после перестрелки в Лемпяяля
Об этом сообщает Kaleva.
Отмечается, что задержанные находились в одной машине с мужчиной, который начал стрелять в полицейских.
«Причиной ареста является подозрение в совершении преступления, связанного с применением огнестрельного оружия», — указано в материале.
Уточняется, что задержанные покинули машину раньше, чем началась погоня с перестрелкой.
Ранее стало известно, что в финском муниципалитете Лемпяяля злоумышленник открыл стрельбу по полицейским. В результате перестрелки сотрудники полиции получили ранения, а мужчина был убит ответным огнём.