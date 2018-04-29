Помпео заявил о стремлении США к достижению мира между Израилем и Палестиной

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские власти по-прежнему надеются на то, что Израиль и Палестина смогут мирно сосуществовать вместе.

Об этом сообщает Fox News.

«Мы по-прежнему хотим достижения прочного и всеобъемлющего мира, который предлагает более светлое будущее как для Израиля, так и для палестинцев», — заявил он.

Ранее в МИД России выразили обеспокоенность возможным обострением ситуации в Палестине.

В декабре 2017 года первый заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН прокомментировал решение американского лидера Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля, что привело к массовым акциям протеста со стороны палестинцев.

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