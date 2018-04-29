Помпео заявил о стремлении США к достижению мира между Израилем и Палестиной
Об этом сообщает Fox News.
«Мы по-прежнему хотим достижения прочного и всеобъемлющего мира, который предлагает более светлое будущее как для Израиля, так и для палестинцев», — заявил он.
Secretary of State Mike Pompeo: “We remain committed to achieving a lasting and comprehensive peace that offers a brighter future for both Israel and the Palestinians.” pic.twitter.com/BIGDgCNwdW— Fox News (@FoxNews) 29 апреля 2018 г.
Ранее в МИД России выразили обеспокоенность возможным обострением ситуации в Палестине.
В декабре 2017 года первый заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН прокомментировал решение американского лидера Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля, что привело к массовым акциям протеста со стороны палестинцев.