Помпео заявил о стремлении США к достижению мира между Израилем и Палестиной

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские власти по-прежнему надеются на то, что Израиль и Палестина смогут мирно сосуществовать вместе.

Об этом сообщает Fox News.

«Мы по-прежнему хотим достижения прочного и всеобъемлющего мира, который предлагает более светлое будущее как для Израиля, так и для палестинцев», — заявил он.

Secretary of State Mike Pompeo: “We remain committed to achieving a lasting and comprehensive peace that offers a brighter future for both Israel and the Palestinians.” pic.twitter.com/BIGDgCNwdW — Fox News (@FoxNews) 29 апреля 2018 г.

Ранее в МИД России выразили обеспокоенность возможным обострением ситуации в Палестине.

В декабре 2017 года первый заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН прокомментировал решение американского лидера Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля, что привело к массовым акциям протеста со стороны палестинцев.