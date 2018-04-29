В МВД Афганистана сообщили о ликвидации более 450 боевиков за неделю

В Афганистане в ходе спецопераций за неделю ликвидировали около 466 террористов. Об этом информирует телеканал 1TV со ссылкой на МВД страны.

Как уточняется, за неделю было проведено 105 запланированных операций в 13 афганских провинциях. #Afghan forces kill 466 terrorists in one week: Interior Ministry https://t.co/Ev6kakkv3V#AFGpic.twitter.com/MkPzWOzTrZ — 1TVNewsAF (@1TVNewsAF) 29 апреля 2018 г. Также сообщается, что службы безопасности задержали 49 боевиков. Ранее сообщалось, что в Афганистане 14 военнослужащих погибли в результате атаки боевиков радикального движения «Талибан»*. * «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.