Главы Пентагона и Минобороны Южной Кореи выступили за дипломатическое решение ситуации с КНДР

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Министр обороны США Джеймс Мэттис и его южнокорейский коллега Сон Ён Му по итогам телефонного разговора заявили о необходимости дипломатического решения вопроса денуклеаризации КНДР.

Об этом говорится в заявлении официального представителя Пентагона Даны Уайт, которое размещено на сайте военного ведомства.

Отмечается, что обе стороны заявили о своей приверженности «дипломатическому решению, которое приведёт к полной, проверяемой и необратимой денуклеаризации Северной Кореи».

«Мэттис также подтвердил обязательства США защищать Южную Корею, используя полный спектр возможностей США. Обе стороны договорились продолжить тесное сотрудничество для выполнения резолюций Совета Безопасности ООН и поддержки дипломатических усилий по денуклеаризации», — указывается в сообщении 

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе переговоров пообещали работать над полной денуклеаризацией Корейского полуострова. 

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с НСН прокомментировал переговоры между КНДР и Южной Кореей.

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