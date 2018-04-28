Мэттис отметил, что открыт для обсуждения вывода войск с Корейского полуострова
«Это часть вопросов, которые мы будем обсуждать в ходе переговоров с нашими союзниками в первую очередь и, конечно, с Северной Кореей», — цитирует его РИА Новости.
Он добавил, что в настоящее время «не надо пытаться предлагать предварительные условия или строить предположения о том, как это должно происходить».
Ранее директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в беседе с НСН рассказал о возможных итогах переговоров американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.