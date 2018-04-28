Мэттис отметил, что открыт для обсуждения вывода войск с Корейского полуострова

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Вашингтон открыт для обсуждения вывода американских войск с Корейского полуострова, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

«Это часть вопросов, которые мы будем обсуждать в ходе переговоров с нашими союзниками в первую очередь и, конечно, с Северной Кореей», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что в настоящее время «не надо пытаться предлагать предварительные условия или строить предположения о том, как это должно происходить».

Ранее директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в беседе с НСН рассказал о возможных итогах переговоров американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

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