В Совфеде прокомментировали составленный США список стран, не поддерживающих их позицию в ООН

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с НСН прокомментировал составленный США список стран, не поддерживающих их позицию в ООН.

«Скорее, логика здесь такова, что есть страны, которые числятся стратегическими партнёрами, которые всегда за, что бы ни происходило. Есть те, кто всегда по разным причинам против, скажем Иран», — рассказал сенатор.

По его словам, Россия — слишком большой «медведь», которого можно поместить и в тот, и в другой список, поскольку есть примеры, когда Москва голосует в Совете безопасности ООН и солидарна с Вашингтоном по каким-то вопросам.

Как считает Морозов, Соединённые Штаты не хотели этим перечнем усугублять отношения с Россией.

Ранее заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в разговоре с RT прокомментировал сообщение, что в США составили список стран, не поддерживающих взгляды Вашингтона во время голосования в Генассамблее ООН.