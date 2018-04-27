Президент Румынии призвал премьер-министра уйти в отставку

Президент Румынии Клаус Йоханнис призвал премьер-министра Виорику Данчилэ уйти в отставку, заявив, что она не справляется с этой работой, сообщает Associated Press.

Йоханнис заявил об этом в пятницу, 27 апреля, через три месяца после того, как Данчилэ стала первой женщиной, возглавившей кабмин страны.

Отмечается, что, по мнению президента, премьер является «слабым звеном» для Румынии. Он обвиняет Данчилэ в том, что она не проинформировала его об одностороннем предложении правительства переместить посольство Румынии в Иерусалим.

20 апреля стало известно, что лидер правящей Социал-демократической партии (СДП) Румынии Ливиу Драгня заявил, что правительство приняло меморандум о начале переноса посольства в Израиле в Иерусалим.