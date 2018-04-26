В Совфеде прокомментировали слова Генсека ООН о холодной войне

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Доктор экономических наук Андрей Климов, зампред комитета Совета Федерации по международным делам, прокомментировал слова Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о возвращении холодной войны.

«Конечно, словосочетание «холодная война» до последнего времени было почти совсем забыто. А ведь во времена той холодной войны, когда было противостояние СССР и США, мы видели друг в друге только врага», — цитирует Климова издание «Аргументы недели».

По его словам, Россия не ведёт двойной игры и о своих позициях заявила и США, и всему миру.

Как считает сенатор, каждый внятно формулирует то, что хочет, а когда что-то сформулировано невнятно, то возникают проблемы.

Ранее бывший заместитель Генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе в беседе с НСН оценил заявление Гутерреша о возвращении холодной войны.

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