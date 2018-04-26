Песков: президент держит под контролем работу МЧС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин держит работу МЧС под контролем.

«То, что есть какие-то проблемы, наверное, никто не скрывает… Руководству страны все имеющиеся проблемы хорошо известны. Вы знаете, что это ведомство, которое относится к президентской прерогативе, и президент, конечно, самым плотным образом держит под своим контролем работу этого ведомства, и тем более, к сожалению, эта работа часто бывает востребована», — заявил журналистам Песков.

Говоря о положении дел в МЧС, Песков отметил, что авторские публикации «не во всём… сходятся с той информацией, которая получается по линии ведомства».

Ранее глава МЧС Владимир Пучков прокомментировал критику в свой адрес со стороны Никиты Михалкова.