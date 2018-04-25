Мэттис заявил о подрыве доверия к России как партнёру по контролю над вооружениями

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил о подрыве доверия к России как надёжному партнёру по контролю над вооружениями.

«Россия нарушает положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности уже в течение нескольких лет. Хотя мы стремимся убедить Россию вернуться к соблюдению, продолжительность этих нарушений свидетельствует о том, что добиться прогресса (в дальнейших. — RT) усилиях по контролю над вооружениями будет непросто, и подрывает доверие к России как надёжному партнёру по договорам (относительно разоружения)», — заявил Мэттис, выступая перед комитетом Палаты представителей США по ассигнованиям. Его слова приводит ТАСС.

Кроме того, Мэттис добавил, что «Россия и США вовремя выполнили требования, закрепленные в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений» от 2010 года.

Ранее Мэттис заявил, что Соединённые Штаты заинтересованы в «гибких исключениях» из антироссийских санкций, которые могут затронуть американских союзников.