Участники конференции в Брюсселе подтвердили приверженность суверенитету Сирии

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Международная конференция в Брюсселе, в которой приняли участие 57 государств, подтвердила приверженность международного сообщества суверенитету и территориальной целостности Сирии.

Об этом говорится в итоговом заявлении Европейского союза и ООН, под эгидой которых прошла конференция.

«Конференция подтвердила, что только всеобъемлющее, инклюзивное и подлинное политическое решение в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН и Женевским коммюнике, отвечающее законным чаяниям сирийского народа в отношении достоинства и свободы, обеспечит устойчивое прекращение сирийского конфликта, предотвратит региональную эскалацию и возвращение ИГ*», — говорится в документе.

При этом отмечается, что конференция выступает за то, чтобы ситуация в Сирии была передана на рассмотрение в Международный уголовный суд (МУС).

«Они (участники. — RT) призвали к тому, чтобы ситуация в Сирии была передана на рассмотрение МУС», — подчёркивается в заявлении.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш отметил, что намерен продолжать искать новые пути политического урегулирования ситуации в САР. 

25 апреля в ЕС заявили, что не будут способствовать восстановлению Сирии до начала политического процесса в стране. 

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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