В МИД заявили о нежелании России доводить дело до приостановки членства в СЕ
- Reuters
«Поскольку нет наших парламентариев, то значительная часть функционеров Совета Европы избирается без нашего участия — это половина суда по правам человека, более того, заместитель генерального секретаря был избран, на будущий год и генеральный секретарь будет переизбираться», — приводит его слова РИА Новости.
По словам Келина, если так будет продолжаться и дальше, то в глазах России руководство Совета Европы окажется практически нелегитимным, так как Москва не принимала участия в его утверждении.
Дипломат также ответил на вопрос, пойдёт ли Россия на приостановку своего членства в СЕ в случае принятия новых мер, анонсированных генсеком совета Турбьёрном Ягландом.
«Очень не хотелось бы до этого доводить», — сказал Келин.
Ранее Ягланд заявил, что СЕ в 2019 году может принять меры в отношении России из-за неуплаты взносов в бюджет организации.