В МИД заявили о нежелании России доводить дело до приостановки членства в СЕ

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Россия не хочет доводить дело до приостановки своего членства в Совете Европы, но СЕ теряет легитимность из-за неучастия российских парламентариев в утверждении решений. Об этом заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин.
В МИД заявили о нежелании России доводить дело до приостановки членства в СЕ
  • Reuters

«Поскольку нет наших парламентариев, то значительная часть функционеров Совета Европы избирается без нашего участия — это половина суда по правам человека, более того, заместитель генерального секретаря был избран, на будущий год и генеральный секретарь будет переизбираться», — приводит его слова РИА Новости

По словам Келина, если так будет продолжаться и дальше, то в глазах России руководство Совета Европы окажется практически нелегитимным, так как Москва не принимала участия в его утверждении.

Дипломат также ответил на вопрос, пойдёт ли Россия на приостановку своего членства в СЕ в случае принятия новых мер, анонсированных генсеком совета Турбьёрном Ягландом.

«Очень не хотелось бы до этого доводить», — сказал Келин.

Ранее Ягланд заявил, что СЕ в 2019 году может принять меры в отношении России из-за неуплаты взносов в бюджет организации.

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