Британия выделит $620 млн на помощь для сирийских беженцев

Британские власти выделят $620 млн на помощь сирийским беженцам, об этом заявила постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс.

«Соединённое Королевство выделит $620 млн на помощь беженцам в Сирии. Мы также материально помогаем Турции, которая принимает 3,6 млн беженцев. Мы делаем много для тех, кто оказывает первую помощь, специалистам в области здравоохранения, людям, которые работают на месте и пытаются справиться с этим кризисом», — цитирует Пирс РИА Новости.

Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что Евросоюз не будет способствовать восстановлению Сирии до начала политического процесса в стране.