Могерини заявила о планах ЕС выделить Турции дополнительно €3 млрд на помощь беженцам

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Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини рассказала, что Европейский союз планирует выделить Турции для помощи беженцам дополнительно €3 млрд на ближайшие два года.
Могерини заявила о планах ЕС выделить Турции дополнительно €3 млрд на помощь беженцам
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«Для сирийцев в Турции Евросоюз и его страны мобилизуют дополнительные €3 млрд в ближайшие два года», — отметила она.

Ранее СМИ писали, что ряд стран Евросоюза, включая Германию, отказываются участвовать в финансировании сделки по беженцам с Турцией.

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