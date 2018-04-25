Могерини заявила о планах ЕС выделить Турции дополнительно €3 млрд на помощь беженцам
Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини рассказала, что Европейский союз планирует выделить Турции для помощи беженцам дополнительно €3 млрд на ближайшие два года.
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
«Для сирийцев в Турции Евросоюз и его страны мобилизуют дополнительные €3 млрд в ближайшие два года», — отметила она.
Ранее СМИ писали, что ряд стран Евросоюза, включая Германию, отказываются участвовать в финансировании сделки по беженцам с Турцией.
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