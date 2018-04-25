Экс-президент Италии перенёс операцию на сердце

Короткая ссылка
Бывший президент Италии, 92-летний пожизненный сенатор Джорджо Наполитано перенёс операцию на сердце.

Об этом сообщает Rainews.

Как отмечается, поздно вечером во вторник, 24 апреля, политик почувствовал сильные боли в области грудной клетки. По решению врача он был срочно доставлен в госпиталь Santo Spirito, позднее его перевезли в больницу San Camillo, где ему сразу же была сделана операция на сердце.

Наполитано возглавлял итальянское государство с мая 2006 по январь 2015 года. Он стал первым в истории страны президентом республики, который был переизбран на второй срок. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Европа
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных