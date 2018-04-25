Экс-президент Италии перенёс операцию на сердце
Об этом сообщает Rainews.
Giorgio #Napolitano ricoverato d'urgenza a Roma, in corso intervento chirurgico al cuore → https://t.co/yCkApoCuoPpic.twitter.com/ZA79DJaEpv— Rainews (@RaiNews) 24 апреля 2018 г.
Как отмечается, поздно вечером во вторник, 24 апреля, политик почувствовал сильные боли в области грудной клетки. По решению врача он был срочно доставлен в госпиталь Santo Spirito, позднее его перевезли в больницу San Camillo, где ему сразу же была сделана операция на сердце.
Наполитано возглавлял итальянское государство с мая 2006 по январь 2015 года. Он стал первым в истории страны президентом республики, который был переизбран на второй срок.