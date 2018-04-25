Экс-президент Италии перенёс операцию на сердце

Бывший президент Италии, 92-летний пожизненный сенатор Джорджо Наполитано перенёс операцию на сердце.

Об этом сообщает Rainews.

Как отмечается, поздно вечером во вторник, 24 апреля, политик почувствовал сильные боли в области грудной клетки. По решению врача он был срочно доставлен в госпиталь Santo Spirito, позднее его перевезли в больницу San Camillo, где ему сразу же была сделана операция на сердце.

Наполитано возглавлял итальянское государство с мая 2006 по январь 2015 года. Он стал первым в истории страны президентом республики, который был переизбран на второй срок.