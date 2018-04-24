Посол Саудовской Аравии сообщил о ликвидации главы Высшего политсовета Йемена

Посол Саудовской Аравии в США Халед бен Салман Аль-Сауд заявил, что председателя Высшего политического совета (ВПС) Йемена Салеха ас-Саммада ликвидировали ВВС Саудовской Аравии.

«Герои из королевских саудовских ВВС смогли успешно ликвидировать лидера боевиков-хуситов Салиха ас-Саммада. Это тот, который обещал, что этот год будет годом запусков баллистических ракет по королевству. Ответ ему пришел от героев руководимых его высочеством министром обороны», — написал посол в Twitter.

تمكن الأبطال في القوات الجوية الملكية السعودية بحمدالله من استهداف القيادي في المليشيات الحوثية صالح الصماد بنجاح، و هو الهالك الذي توعد بأن يكون هذا هو عام اطلاق الصواريخ البالستية على المملكة، فأتاه الرد من الأبطال تحت قيادة سمو سيدي وزير الدفاع.#مملكة_الحزم — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) 24 апреля 2018 г.

Ранее повстанцы-хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах», контролирующее северную часть Йемена, объявили о гибели фактического главы государства Салеха ас-Саммада.

Ранее сообщалось об ударах ВВС аравийской коалиции во главе с Саудовской Аравией на северо-западе Йемена.