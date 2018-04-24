Посол Саудовской Аравии сообщил о ликвидации главы Высшего политсовета Йемена

Короткая ссылка
Посол Саудовской Аравии в США Халед бен Салман Аль-Сауд заявил, что председателя Высшего политического совета (ВПС) Йемена Салеха ас-Саммада ликвидировали ВВС Саудовской Аравии.
Посол Саудовской Аравии сообщил о ликвидации главы Высшего политсовета Йемена
  • Салех ас-Саммад
  • Reuters

«Герои из королевских саудовских ВВС смогли успешно ликвидировать лидера боевиков-хуситов Салиха ас-Саммада. Это тот, который обещал, что этот год будет годом запусков баллистических ракет по королевству. Ответ ему пришел от героев руководимых его высочеством министром обороны», — написал посол в Twitter.

Ранее повстанцы-хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах», контролирующее северную часть Йемена, объявили о гибели фактического главы государства Салеха ас-Саммада. 

Ранее сообщалось об ударах ВВС аравийской коалиции во главе с Саудовской Аравией на северо-западе Йемена.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных