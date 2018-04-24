СМИ: При обстреле квартала на юге Дамаска погибли пять человек
При обстреле боевиками квартала Нахр-Аиша на юге Дамаска погибли пять человек, 22 получили ранения.
- Reuters
Об этом сообщает SANA со ссылкой на источник в полицейском управлении Дамаска.
Отмечается, что миномётный снаряд упал на местном рынке.
22 апреля сообщалось, боевики открыли огонь из миномётов по кварталам Тадамон и Кадам на юге Дамаска.
Ранее министр внутренней торговли САР Абдалла аль-Гураби в беседе с ФАН рассказал о ситуации в Восточной Гуте.
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