СМИ: При обстреле квартала на юге Дамаска погибли пять человек

При обстреле боевиками квартала Нахр-Аиша на юге Дамаска погибли пять человек, 22 получили ранения.

Об этом сообщает SANA со ссылкой на источник в полицейском управлении Дамаска.

Отмечается, что миномётный снаряд упал на местном рынке.

22 апреля сообщалось, боевики открыли огонь из миномётов по кварталам Тадамон и Кадам на юге Дамаска.

Ранее министр внутренней торговли САР Абдалла аль-Гураби в беседе с ФАН рассказал о ситуации в Восточной Гуте.