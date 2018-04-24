СМИ: При обстреле квартала на юге Дамаска погибли пять человек

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При обстреле боевиками квартала Нахр-Аиша на юге Дамаска погибли пять человек, 22 получили ранения.
СМИ: При обстреле квартала на юге Дамаска погибли пять человек
  • Reuters

Об этом сообщает SANA со ссылкой на источник в полицейском управлении Дамаска.

Отмечается, что миномётный снаряд упал на местном рынке.

22 апреля  сообщалось, боевики открыли огонь из миномётов по кварталам Тадамон и Кадам на юге Дамаска.

Ранее министр внутренней торговли САР Абдалла аль-Гураби в беседе с ФАН рассказал о ситуации в Восточной Гуте.

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