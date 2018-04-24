Росавиация сообщила об опасности полётов над Афганистаном, Ливией, Мали и Сомали

Воздушные зоны над Афганистаном, Ливией, Мали и Сомали признаны опасными для полётов в связи с террористической угрозой. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации, ссылаясь на сведения Европейского агентства по безопасности полётов (EASA).

«Воздушное пространство Афганистана (район полётной информации «Кабул» (FIR OAKX), Ливии (на всех высотах), Мали (район полётной информации «Ниамей» (FIR DRRR), ниже FL 250) и Сомали (ниже FL 250) является опасным для полётов в связи с террористическими угрозами», — говорится в сообщении.

Российское ведомство отмечает, что данные основаны на информации, представленной в обновлённых информационных бюллетенях о зонах конфликтов EASA.

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