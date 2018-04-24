Росавиация сообщила об опасности полётов над Афганистаном, Ливией, Мали и Сомали
- Вид на город Кабул с борта самолета
- РИА Новости
«Воздушное пространство Афганистана (район полётной информации «Кабул» (FIR OAKX), Ливии (на всех высотах), Мали (район полётной информации «Ниамей» (FIR DRRR), ниже FL 250) и Сомали (ниже FL 250) является опасным для полётов в связи с террористическими угрозами», — говорится в сообщении.
Российское ведомство отмечает, что данные основаны на информации, представленной в обновлённых информационных бюллетенях о зонах конфликтов EASA.
Ранее три человека пострадали в результате поломки иллюминатора самолёта в Индии.
Также ИА «Хабаровский край сегодня» передавало, что в День Победы в Хабаровске покажут «Эскадрилью героев».