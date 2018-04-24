Росавиация сообщила об опасности полётов над Афганистаном, Ливией, Мали и Сомали

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Воздушные зоны над Афганистаном, Ливией, Мали и Сомали признаны опасными для полётов в связи с террористической угрозой. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации, ссылаясь на сведения Европейского агентства по безопасности полётов (EASA).
Росавиация сообщила об опасности полётов над Афганистаном, Ливией, Мали и Сомали
  • Вид на город Кабул с борта самолета
  • РИА Новости

«Воздушное пространство Афганистана (район полётной информации «Кабул» (FIR OAKX), Ливии (на всех высотах), Мали (район полётной информации «Ниамей» (FIR DRRR), ниже FL 250) и Сомали (ниже FL 250) является опасным для полётов в связи с террористическими угрозами», — говорится в сообщении.

Российское ведомство отмечает, что данные основаны на информации, представленной в обновлённых информационных бюллетенях о зонах конфликтов EASA.

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