Трамп сообщил о снижении числа американцев, вынужденных использовать продовольственные талоны

В США снизилось число человек, которые вынуждены прибегать к программе льготной покупки продуктов, помогающей американцам с низким доходом или не имеющим работы. Об этом заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.

«Вот великий показатель: с января 2017 года число вынужденных использовать продовольственные талоны сократилось на 1,9 млн человек. Американский народ наконец вернулся к работе!» — написал он в Twitter.

Ранее Трамп заявил об экономическом подъёме в США, добавив, что «страна наконец-то снова побеждает».

Независимый финансовый эксперт Антон Шабанов в беседе с НСН оценил слова президента США Дональда Трампа о «новом экономическом чуде» в стране.