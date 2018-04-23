В ЕС призвали оказывать давление на КНДР до полной денуклеаризации
- Reuters
По его словам, в ЕС приветствуют продолжающиеся дипломатические «усилия для достижения мирного решения», передаёт РИА Новости.
«Также будет обнадёживать, если КНДР выполнит свои недавние обязательства в отношении испытаний. Международное сообщество тем временем должно продолжать оказывать максимальное давление на Пхеньян до тех пор, пока КНДР не вступит на вызывающую доверие дорогу к полной, подтверждённой и необратимой денуклеаризации», — сказал он.
Билица подчеркнул, что КНДР не может обладать статусом ядерной державы в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия.
21 апреля лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил о приостановке ядерных испытаний.
В Кремле отметили, что приветствуют данное решение.