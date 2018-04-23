В ЕС призвали оказывать давление на КНДР до полной денуклеаризации

Европейский союз считает необходимым оказывать «максимальное давление» на КНДР. Об этом заявил спецпосланник ЕС по разоружению и нераспространению Ясек Билица.

По его словам, в ЕС приветствуют продолжающиеся дипломатические «усилия для достижения мирного решения», передаёт РИА Новости.

«Также будет обнадёживать, если КНДР выполнит свои недавние обязательства в отношении испытаний. Международное сообщество тем временем должно продолжать оказывать максимальное давление на Пхеньян до тех пор, пока КНДР не вступит на вызывающую доверие дорогу к полной, подтверждённой и необратимой денуклеаризации», — сказал он.

Билица подчеркнул, что КНДР не может обладать статусом ядерной державы в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия.

21 апреля лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил о приостановке ядерных испытаний.

В Кремле отметили, что приветствуют данное решение.