В АТОР рассказали о снижении турпотока из России в Великобританию и США

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что турпоток в Великобританию снизился на 10—15% из-за политической напряжённости, также произошло снижение турпотока в США из-за проблем с выдачей виз.
В АТОР рассказали о снижении турпотока из России в Великобританию и США
  • Reuters

«Снижение спроса на туры в Великобританию составляет порядка 10—15%, в основном за счёт образовательных программ, которые популярны на направлении. Визовая политика при этом не изменилась, мы не видим дополнительных требований на получение британской визы», — приводит Интерфакс слова Ломидзе.

Она добавила, что «туроператоры оценивают спрос как достаточно высокий, включая майские праздники».

По её словам, также наблюдается снижение турпотока из России в США, что связано с ограничениями на выдачу виз.

«Снижение потока ожидается в связи со сложностью с получением виз, но не в связи с международной ситуацией», — добавила Ломидзе.

Ранее Ломидзе в беседе с НСН рассказала о самых популярных направлениях на майские праздники.

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