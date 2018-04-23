В АТОР рассказали о снижении турпотока из России в Великобританию и США
- Reuters
«Снижение спроса на туры в Великобританию составляет порядка 10—15%, в основном за счёт образовательных программ, которые популярны на направлении. Визовая политика при этом не изменилась, мы не видим дополнительных требований на получение британской визы», — приводит Интерфакс слова Ломидзе.
Она добавила, что «туроператоры оценивают спрос как достаточно высокий, включая майские праздники».
По её словам, также наблюдается снижение турпотока из России в США, что связано с ограничениями на выдачу виз.
«Снижение потока ожидается в связи со сложностью с получением виз, но не в связи с международной ситуацией», — добавила Ломидзе.
Ранее Ломидзе в беседе с НСН рассказала о самых популярных направлениях на майские праздники.