Эксперт оценил заявление Ирана по возможному возобновлению ядерной программы

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Профессор РУДН Юрий Почта в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил заявление Тегерана по возможному возобновлению ядерной программы.

Как отметил эксперт, на примере КНДР Иран убеждается, что только наличие ракетно-ядерного оружия вынуждает, например, Соединённые Штаты считаться с тем или иным государством.

«В случае срыва СВПД России будет сложнее развивать отношения с Ираном, так как антииранские санкции будут ограничивать и нас. Но прежде всего сохранение суверенитета Ирана важно России потому, что уничтожение нынешнего режима страны приведёт к дестабилизации в регионе Каспийского моря», — заявил Почта.

Ранее в Белом доме рассказали о «значительном продвижении» в доработке иранской сделки.

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