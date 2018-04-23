Посольство: парламент Британии позволяет втягивать себя в русофобскую кампанию

В посольстве России в Лондоне считают, что парламент Великобритании позволяет втягивать себя в русофобскую кампанию, создавая группу по защите от гибридных угроз России.

«Мы слышали о решении создать новую координационную группу по России, которую возглавит глава парламентского комитета по международным делам Том Тугендхат и в состав которой войдут другие высокопоставленные члены парламента. Цель группы — координация усилий палаты общин по поиску ответа на российские «гибридные угрозы», — цитирует РИА Новости представителя посольства.

Как заявили в дипмиссии, вызывает сожаление тот факт, что группа была создана на антироссийской основе.

«Вместо того чтобы искать пути для восстановления российско-британских отношений или по крайней мере сохранения каналов общения, парламент вновь позволяет втягивать себя в очередную русофобскую кампанию, запущенную консервативным правительством», — добавили в ведомстве.

Ранее в МИД России ответили на заявления британской стороны о «систематических кибератаках» со стороны Москвы.