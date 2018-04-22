Боевики обстреляли южную окраину Дамаска

Боевики открыли огонь из миномётов по кварталам Тадамон и Кадам на юге Дамаска.

Как сообщает SANA, при этом ранения получили 12 человек.

Накануне начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко заявил, что два человека погибли и девять получили ранения при обстреле боевиками кварталов Дамаска.