Боевики обстреляли южную окраину Дамаска
Боевики открыли огонь из миномётов по кварталам Тадамон и Кадам на юге Дамаска.
- Reuters
Как сообщает SANA, при этом ранения получили 12 человек.
Накануне начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко заявил, что два человека погибли и девять получили ранения при обстреле боевиками кварталов Дамаска.
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