В МИД прокомментировали иск Демпартии США против России

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала иск Демократической партии США своеобразной попыткой демократов оправдать своё поражение на президентских выборах 2016 года. Соответствующее заявлении опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Вот уже полтора года после выборов в США те, кто их проиграл, вместо того, чтобы разобраться, где сами не доработали, упорно пытаются свалить вину за провал на некий «сговор» и «внешнее вмешательство», — заявила официальный представитель российского МИД.

Захарова отметила, что МИД России не получал официальных уведомлений об иске, поэтому, по её словам, о характере ответных действий «говорить пока рано».

Ранее Демпартия США подала в суд на Россию, предвыборный штаб Трампа и WikiLeaks, обвиняя их во влиянии на состоявшиеся в 2016 году президентские выборы.

В предвыборном штабе действующего американского президента Дональда Трампа назвали иск Демократической партии США о «сговоре» с Россией безосновательной попыткой оспорить итоги выборов.

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