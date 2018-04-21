В МИД прокомментировали иск Демпартии США против России
«Вот уже полтора года после выборов в США те, кто их проиграл, вместо того, чтобы разобраться, где сами не доработали, упорно пытаются свалить вину за провал на некий «сговор» и «внешнее вмешательство», — заявила официальный представитель российского МИД.
Захарова отметила, что МИД России не получал официальных уведомлений об иске, поэтому, по её словам, о характере ответных действий «говорить пока рано».
Ранее Демпартия США подала в суд на Россию, предвыборный штаб Трампа и WikiLeaks, обвиняя их во влиянии на состоявшиеся в 2016 году президентские выборы.
В предвыборном штабе действующего американского президента Дональда Трампа назвали иск Демократической партии США о «сговоре» с Россией безосновательной попыткой оспорить итоги выборов.