СМИ: В Осло задержали россиянина после обнаружения подозрительного предмета

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В Норвегии в Осло полиция обнаружила в одной из квартир подозрительный предмет, в связи с чем задержала гражданина России. Об этом информирует NTB.

По данным агентства, задержанному россиянину около 40 лет, его подозревают в незаконном обороте взрывчатых веществ.

Отмечается, что подозреваемый известен в полиции.

Обыск был проведён после того, как в полицию сообщили о том, что в одной из квартир находится пострадавший, которому нужна помощь, передаёт РИА Новости.

В полиции заявили, что мужчина находился в чужой квартире с двумя другими людьми. 

Правоохранительные органы намерены просить суд об аресте задержанного. 

Ранее в Осло суд приговорил 17-летнего россиянина к девяти месяцам тюрьмы за хранение взрывчатки.

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