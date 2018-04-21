СМИ: В Осло задержали россиянина после обнаружения подозрительного предмета
По данным агентства, задержанному россиянину около 40 лет, его подозревают в незаконном обороте взрывчатых веществ.
Отмечается, что подозреваемый известен в полиции.
Обыск был проведён после того, как в полицию сообщили о том, что в одной из квартир находится пострадавший, которому нужна помощь, передаёт РИА Новости.
В полиции заявили, что мужчина находился в чужой квартире с двумя другими людьми.
Правоохранительные органы намерены просить суд об аресте задержанного.
Ранее в Осло суд приговорил 17-летнего россиянина к девяти месяцам тюрьмы за хранение взрывчатки.