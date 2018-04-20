Эксперт прокомментировал отказ Асада от французского ордена

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с НСН прокомментировал отказ президента Сирии Башара Асада от французского ордена Почётного легиона.

Эксперт назвал решение сирийского лидера закономерным.

«Франция инициировала лишение Башара Асада этой почётной награды», — отметил он.

По словам Фёдорова, раз Париж таким образом квалифицирует сирийского президента, то получает соответствующий ответ, тем более с учётом последних актов, в которых принимала участие Франция.

Ранее сообщалось, что награда передана в посольство Румынии в Дамаске, которое временно представляет интересы Франции на территории Сирии.