В МИД Австрии обеспокоены из-за потенциальной эскалации ситуации в Сирии
- AFP
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«Мы выражаем большую обеспокоенность из-за потенциальной эскалации ситуации в Сирии», — сказала она, отвечая на вопрос RT.
По её словам, Австрия призывает всех участников конфликта сесть за стол переговоров.
«Конфликт в Сирии не может быть решён военными действиями, необходимы переговоры», — заявила Кнайсль.
Она добавила, что Вена выступает за проведение международных контактов по Сирии и открыта к подобным встречам.