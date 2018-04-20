В МИД Австрии обеспокоены из-за потенциальной эскалации ситуации в Сирии

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Глава МИД Австрии Карин Кнайсль, комментируя удар США и союзников по Сирии, нанесённый 14 апреля, заявила, что Вена обеспокоена из-за потенциальной эскалации ситуации в стране.
В МИД Австрии обеспокоены из-за потенциальной эскалации ситуации в Сирии
  • AFP
  • © ECPAD

«Мы выражаем большую обеспокоенность из-за потенциальной эскалации ситуации в Сирии», — сказала она, отвечая на вопрос RT.

По её словам, Австрия призывает всех участников конфликта сесть за стол переговоров.

«Конфликт в Сирии не может быть решён военными действиями, необходимы переговоры», — заявила Кнайсль.

Она добавила, что Вена выступает за проведение международных контактов по Сирии и открыта к подобным встречам.

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