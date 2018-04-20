Полиция в Париже освободила заблокированный митингующими университет
Сообщается, что из учебного заведения были эвакуированы около ста человек.
По данным агентства, полицейская операция началась в пять утра по местному времени, в ней принимали участие около ста сотрудников правоохранительных органов.
В ходе операции был задержан один человек.
Ранее полиция Парижа применила слезоточивый газ против вышедших на акцию протеста демонстрантов.
Четыре университета во Франции в течение нескольких недель заблокированы недовольными предстоящей реформой образования.