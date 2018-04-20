Полиция в Париже освободила заблокированный митингующими университет

Полиция освободила университет на улице Тольбьяк, на юго-востоке Парижа, заблокированный выступающими против реформы образования во Франции с 26 марта, передаёт AFP.

Сообщается, что из учебного заведения были эвакуированы около ста человек.

По данным агентства, полицейская операция началась в пять утра по местному времени, в ней принимали участие около ста сотрудников правоохранительных органов.

В ходе операции был задержан один человек.

Ранее полиция Парижа применила слезоточивый газ против вышедших на акцию протеста демонстрантов.

Четыре университета во Франции в течение нескольких недель заблокированы недовольными предстоящей реформой образования.