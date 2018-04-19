Джордж Буш — младший назвал Путина умным тактиком

Экс-президент США Джордж Буш — младший заявил, что считает российского лидера Владимира Путина умным тактиком.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox Business.

«Он очень умный тактик. Проблема в том, что его подход по большинству вопросов — «я выиграю, а США проиграют», — отметил бывший глава Соединённых Штатов.

Former President George W. Bush on Putin: "When I looked in his eyes and saw his soul, Russia was broke... He's a very smart tactician." pic.twitter.com/1bfnzUdDJ0 — FOX Business (@FoxBusiness) 18 апреля 2018 г.

По его словам, президент России стремится «восстановить влияние СССР, несмотря на то что Советского Союза больше не существует».

«Так что я всегда думал, что США важно быть напористыми в отношениях с Путиным», — добавил Буш.

Он также добавил, что российский лидер изменился с тех пор, как экс-президент США однажды «посмотрел в его глаза и увидел его душу».