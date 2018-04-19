Мэй в разговоре с Си Цзиньпином назвала удары по Сирии пропорциональными и законными
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«Премьер-министр объяснила, что удары были пропорциональными, законными, совершёнными ответственно и что они были нацелены на облегчение гуманитарных страданий путём уменьшения возможностей сирийского режима в области химического оружия и предотвращения появления желания использовать их в будущем», — отмечается в пресс-релизе.
Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин в разговоре с Мэй высказался за объективное расследование предполагаемой химической атаки в Сирии.