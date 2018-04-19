Мэй в разговоре с Си Цзиньпином назвала удары по Сирии пропорциональными и законными

Британский премьер Тереза Мэй в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином заявила, что удары Великобритании, США и Франции по Сирии были пропорциональными и законными. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

«Премьер-министр объяснила, что удары были пропорциональными, законными, совершёнными ответственно и что они были нацелены на облегчение гуманитарных страданий путём уменьшения возможностей сирийского режима в области химического оружия и предотвращения появления желания использовать их в будущем», — отмечается в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин в разговоре с Мэй высказался за объективное расследование предполагаемой химической атаки в Сирии.