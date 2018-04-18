СМИ: Бельгийские компании поставляли в Сирию запрещённые к экспорту химикаты

Бельгийская таможня предъявила претензии трём предприятиям из Антверпена, которые в период между 2014 и 2016 годами экспортировали в Сирию сотни тонн запрещённых к экспорту химических веществ, пишет журнал Knack.

Сообщается, что за это время компании A.A.E. Chemie Trading, Annex Customs и Danmar Logistics осуществили 24 поставки изопропанола, ацетона, метанола и дихлорметана в Сирию и Ливан. При этом с 2013 года для осуществления таких внешнеторговых операций требовалось специальное разрешение.

Как отмечает издание, одно из поставленных веществ теоретически может использоваться при производстве химического оружия, однако оно же применяется в фармацевтике и при производстве чистящих средств.

Представители компаний утверждают, что не знали о необходимости получать специальное разрешение и работали с проверенными частными трейдерами.

Ожидается, что судебное разбирательство начнётся 15 мая в Антверпене.