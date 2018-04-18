В Минтрансе России подтвердили продление разрешений на пролёты лайнеров США

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Министерство транспорта России заявило, что американским авиакомпаниям продлили разрешение на осуществление полётов над российской территорией.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Минтранс подтвердил эти полёты при условии эксплуатации в рамках действующей общей схемы эксплуатации таких полётов», — отметил собеседник агентства.

Ранее в Госдепе сообщили, что Минтранс России продлил разрешение на пролёты лайнеров США.

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