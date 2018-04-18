В Минтрансе России подтвердили продление разрешений на пролёты лайнеров США
Министерство транспорта России заявило, что американским авиакомпаниям продлили разрешение на осуществление полётов над российской территорией.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
«Минтранс подтвердил эти полёты при условии эксплуатации в рамках действующей общей схемы эксплуатации таких полётов», — отметил собеседник агентства.
Ранее в Госдепе сообщили, что Минтранс России продлил разрешение на пролёты лайнеров США.
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