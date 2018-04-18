СМИ: Си Цзиньпин намерен посетить КНДР

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Председатель КНР Си Цзиньпин собирается нанести официальный визит в Северную Корею.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванный официальный источник.

Отмечается, что поездка Си Цзиньпина должна состояться в ответ на посещение Китая лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Визит, скорее всего, пройдёт после переговоров лидера КНДР с президентом США Дональдом Трампом, которые могут пройти в мае или начале июня. 

Ранее Ким Чен Ын пообещал вывести отношения КНДР и Китая на новую стадию развития.

Руководитель экспертного совета Российско-китайского комитета мира, дружбы и развития Бронислав Виногродский в беседе с НСН оценил последствия переговоров Ким Чен Ына с Си Цзиньпином для США.

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