СМИ: Си Цзиньпин намерен посетить КНДР
Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванный официальный источник.
Отмечается, что поездка Си Цзиньпина должна состояться в ответ на посещение Китая лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Визит, скорее всего, пройдёт после переговоров лидера КНДР с президентом США Дональдом Трампом, которые могут пройти в мае или начале июня.
Ранее Ким Чен Ын пообещал вывести отношения КНДР и Китая на новую стадию развития.
Руководитель экспертного совета Российско-китайского комитета мира, дружбы и развития Бронислав Виногродский в беседе с НСН оценил последствия переговоров Ким Чен Ына с Си Цзиньпином для США.