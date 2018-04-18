В США планируют разрешить голосовать на федеральных выборах с 16 лет

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Американский округ Колумбия намерен разрешить 16-летним американцам принимать участие в выборах.
В США планируют разрешить голосовать на федеральных выборах с 16 лет
  • Reuters

Об этом сообщает NBC.

Отмечается, что Вашингтон может стать первым местом в стране, где будет понижен возрастной ценз для участия в федеральных выборах.

Соответствующий законопроект на предыдущей неделе был представлен членом совета округа Чарльзом Алленом.

«В возрасте 16 лет наше общество уже даёт молодым людям большую юридическую ответственность: они могут управлять автомобилем, они могут работать. Некоторые из них обзаводятся собственной семьёй или помогают родителям. Платят налоги», — указал он, добавив, что при этом они не могут выразить свою позицию, принимая участие в выборах.

По мнению чиновников, данный шаг может дать толчок гражданском активизму среди подростков по всей стране. При этом отмечается, что в данном вопросе продвижение активной гражданской позиции важнее, чем опасения, связанные с отсутствием жизненного опыта у несовершеннолетних избирателей.

Ранее в американском штате Техас женщину приговорили к пяти годам тюремного заключения за то, что она проголосовала на выборах президента США в 2016 году, хотя не имела на это права.

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