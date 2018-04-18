Трамп заявил, что хочет сыграть в гольф с Абэ

Американский президент Дональд Трамп заявил, что хотел бы сыграть в гольф с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, прилетевшим в США с рабочим визитом.

«Мы собираемся ускользнуть завтра утром и сыграть в гольф, если это удастся», — цитирует главу государства The Hill.

Ранее стало известно, что Трамп и Абэ проведут встречу 17—18 апреля в США.

В ноябре Трамп и Абэ сыграли в гольф во время визита американского лидера в Японию.