Трамп заявил, что хочет сыграть в гольф с Абэ
Американский президент Дональд Трамп заявил, что хотел бы сыграть в гольф с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, прилетевшим в США с рабочим визитом.
«Мы собираемся ускользнуть завтра утром и сыграть в гольф, если это удастся», — цитирует главу государства The Hill.
Ранее стало известно, что Трамп и Абэ проведут встречу 17—18 апреля в США.
В ноябре Трамп и Абэ сыграли в гольф во время визита американского лидера в Японию.
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