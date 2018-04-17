В коалиции США сообщили, что контакты с Россией во время ударов по Сирии проходили в нормальном режиме

Представитель коалиции под руководством США полковник Райан Диллон рассказал, что контакты между Соединёнными Штатами и Россией во время ударов по объектам на территории Сирии в ночь на 14 апреля поддерживались в нормальном режиме.

Reuters

«Всё время был нормальный уровень (общения. — RT). Линия связи по предотвращению конфликтов оставалась открытой», — цитирует его РИА Новости. 14 апреля вооружённые силы Соединённых Штатов, Великобритании и Франции нанесли удар по ряду объектов в Сирии. Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук капитан первого ранга Константин Сивков прокомментировал в разговоре с НСН произошедшее.