В коалиции США сообщили, что контакты с Россией во время ударов по Сирии проходили в нормальном режиме
- Reuters
«Всё время был нормальный уровень (общения. — RT). Линия связи по предотвращению конфликтов оставалась открытой», — цитирует его РИА Новости.
14 апреля вооружённые силы Соединённых Штатов, Великобритании и Франции нанесли удар по ряду объектов в Сирии.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук капитан первого ранга Константин Сивков прокомментировал в разговоре с НСН произошедшее.