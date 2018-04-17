В Индии в октябре пройдёт российско-индийский саммит

В октябре 2018 года в Индии состоится 19-й ежегодный российско-индийский саммит. Об этом заявил посол России в Нью-Дели Николай Кудашев во время лекции.

«Следующий саммит планируется провести в октябре текущего года в Индии, сейчас ведётся активная работа по наполнению предстоящей встречи на высшем уровне содержанием и конкретными договорённостями», — цитирует Кудашева РИА Новости.

По его словам, Россия и Индия могут гордиться своими прочными и многоплановыми связями.

«Ежегодные саммиты, которые поочерёдно проводятся в наших двух странах, являются кульминационными событиями года и дают сильный толчок дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества», — подчеркнул российский дипломат.

Ранее «Реальное время» сообщало, что президент Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл в Индию с рабочим визитом.