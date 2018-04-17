Обнаруженное в офисе британского министра вещество оказалось неопасным

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Вещество, обнаруженное в офисе британского младшего министра иммиграции Кэролайн Ноукс, оказалось неопасным. Об этом сообщает полиция графства Гэмпшир.
Обнаруженное в офисе британского министра вещество оказалось неопасным
  • AFP

«После проведённых тестирований мы можем подтвердить, что вещество неопасно и не представляет риска для общества», — говорится в сообщении полиции.

Уточняется, что вещество было найдено в одном из конвертов.

Ранее сообщалось, что офис Ноукс был эвакуирован из-за обнаружения подозрительной субстанции.

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