Обнаруженное в офисе британского министра вещество оказалось неопасным

Вещество, обнаруженное в офисе британского младшего министра иммиграции Кэролайн Ноукс, оказалось неопасным. Об этом сообщает полиция графства Гэмпшир.

«После проведённых тестирований мы можем подтвердить, что вещество неопасно и не представляет риска для общества», — говорится в сообщении полиции.

Уточняется, что вещество было найдено в одном из конвертов.

Ранее сообщалось, что офис Ноукс был эвакуирован из-за обнаружения подозрительной субстанции.