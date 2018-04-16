После инцидента с наездом на людей в Манчестере задержан 80-летний мужчина

Инцидент с наездом на людей в английском городе Манчестер не связан с терроризмом, был задержан 80-летний водитель. Об этом сообщили в городской полиции.

«Автомобиль Kia Venga участвовал в столкновении с двумя машинами и несколькими пешеходами на автостоянке в супермаркете... 80-летний водитель был арестован по подозрению в причинении серьёзных повреждений», — приводит сообщение Manchester Evening News.

Отмечается, что мужчина является одним из шести пострадавших в результате инцидента.

При этом в полиции добавили, что его не госпитализировали, а задержали.

Ранее стало известно, что автомобиль въехал в группу людей возле торгового центра в Манчестере.