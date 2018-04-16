После инцидента с наездом на людей в Манчестере задержан 80-летний мужчина
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«Автомобиль Kia Venga участвовал в столкновении с двумя машинами и несколькими пешеходами на автостоянке в супермаркете... 80-летний водитель был арестован по подозрению в причинении серьёзных повреждений», — приводит сообщение Manchester Evening News.
Отмечается, что мужчина является одним из шести пострадавших в результате инцидента.
При этом в полиции добавили, что его не госпитализировали, а задержали.
Ранее стало известно, что автомобиль въехал в группу людей возле торгового центра в Манчестере.