Рябков: «западная тройка» взяла курс на полное подчинение себе других стран

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что действия США, Франции и Великобритании говорят о том, что они взяли курс на полное политическое подчинение себе других государств.
Рябков: «западная тройка» взяла курс на полное подчинение себе других стран
  • Reuters

«Конечно, курс «западной тройки» понятен — это курс на обеспечение полного беспрекословного политического подчинения себе всех остальных», — цитирует Рябкова ТАСС.

Он отметил, что когда этим странам предлагается разумная альтернатива, то она отвергается.

«Люди не моргнув глазом начинают повторять всякого рода домыслы, политические инсинуации и ударяются в пустую голую риторику», — добавил замглавы МИД России.

Ранее сообщалось, что Россия критически изучит подготовленный «западной тройкой» проект резолюции по Сирии.

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