Рябков: «западная тройка» взяла курс на полное подчинение себе других стран
- Reuters
«Конечно, курс «западной тройки» понятен — это курс на обеспечение полного беспрекословного политического подчинения себе всех остальных», — цитирует Рябкова ТАСС.
Он отметил, что когда этим странам предлагается разумная альтернатива, то она отвергается.
«Люди не моргнув глазом начинают повторять всякого рода домыслы, политические инсинуации и ударяются в пустую голую риторику», — добавил замглавы МИД России.
Ранее сообщалось, что Россия критически изучит подготовленный «западной тройкой» проект резолюции по Сирии.