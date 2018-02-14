США предоставят Иордании $6,3 млрд в течение пяти лет в целях развития региона

США и Иордания подписали соглашение о предоставлении Амману $6,3 млрд в течение пяти лет на установление «стабильности, процветания и безопасности Иордании», сообщили в Госдепартаменте.

«Подписанный меморандум о договорённости подчёркивает ключевую роль Иордании в поддержке и защите региональной стабильности и таких целей Соединённых Штатов, как глобальная кампания по уничтожению ИГ*, сотрудничество в борьбе с терроризмом, а также экономическое развитие», — говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон 14 февраля проведёт переговоры с представителями сирийской оппозиции в столице Иордании.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация, признанная террористической решением Верховного суда РФ от 29.12.2014.